ДТП в России унесло жизни десяти человек

В Ханты-Мансийском автономном округе РФ столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В результате аварии погибли десять человек, в том числе четверо детей.
ДТП с участием автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло вечером 3 января на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск − Нягань.
К ликвидации последствий столкновения были привлечены более пятидесяти человек.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведется расследование.
Источник: korrespondent.net
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