ДТП в России унесло жизни десяти человек

В Ханты-Мансийском автономном округе РФ столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате аварии погибли десять человек, в том числе четверо детей.

ДТП с участием автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло вечером 3 января на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск − Нягань.



К ликвидации последствий столкновения были привлечены более пятидесяти человек.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведется расследование.





Источник: korrespondent.net