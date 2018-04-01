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04. 01. 2018

ДТП в России унесло жизни десяти человек

В Ханты-Мансийском автономном округе РФ столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате аварии погибли десять человек, в том числе четверо детей.

ДТП с участием автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло вечером 3 января на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск − Нягань.

К ликвидации последствий столкновения были привлечены более пятидесяти человек. 

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведется расследование.


 

Источник: korrespondent.net

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