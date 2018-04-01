Трамп распустил комиссию по честным выборам

Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по проверке возможных фальсификаций на выборах 2016 года. Соответствующий приказ американского лидера опубликован на сайте Белого дома.



"Несмотря на значительные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, необходимую для этого расследования. Я не хочу участвовать в бесконечных судебных битвах за счёт налогоплательщиков. Так что сегодня я подписал исполнительный указ, которым распустил комиссию, а также поручил министерству внутренней безопасности изучить данные вопросы и определить, как действовать дальше", − приводит заявление Трампа его пресс-служба.



Напомним, президент США учредил комиссию в мае 2017 года после своих заявлений о том, что на выборах в 2016 году были фальсификации.

В соответствии с указом Трампа, комиссия должна была изучить процесс голосования на федеральных выборах и представить президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к процессу голосования, а также определить уязвимые места в техническом обеспечении выборов.

Источник: korrespondent.net