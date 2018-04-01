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04. 01. 2018

Трамп заявил, что его экс-советник потерял рассудок

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона и заявил, что он лишился не только работы, но и рассудка, сообщает Reuters.

Таким образом американский лидер отреагировал на новую книгу журналиста Майкла Вулффа, в которой экс-советник назвал "предательской" встречу Трампа-младшего с группой россиян в июне 2016 года. 

"Стив Бэннон не имеет никакого отношения ко мне или к моему президентству. Когда он был уволен, он потерял не только работу, но и рассудок", − отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что у бывшего советника не было влияния в Белом доме и возложил на него ответственность за потерю места в Сенате от штата Алабама.
 
"Он лишь притворяется, что имел влияние, чтобы одурачить немногих из числа людей, у которых нет ни доступа (к президенту − ред.), ни понятия. Этим людям он помог писать фальшивые книги", − указал Трамп.
 
Напомним, Бэннон был уволен в августе 2017 года. После увольнения он заявил, что в Белом доме царят разногласия.

Источник: korrespondent.net

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