СМИ: Одна из ракет Северной Кореи упала на город

Испытание баллистической ракеты в Северной Корее 29 апреля 2017 года закончилось падением ее обломков на населенный пункт, сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

По информации издания, ракета среднего радиуса действия Хвасон-12 упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен "серьезный ущерб" промышленным и сельскохозяйственным строениям.

Источник отмечает, что ракета находилась в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров.

Утверждается, что, учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объема неизрасходованного топлива. Однако чмсло жертв вряд ли было значительным, так как ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время. EXCLUSIVE: When a North Korean Missile Accidentally Hit a North Korean City https://t.co/zjOXkfwruS pic.twitter.com/9Zsvj515ug — The Diplomat (@Diplomat_APAC) 3 января 2018 г. Ранее сообщалось, что в апреле Северная Корея попыталась провести испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. После этого в КНДР заявили, что испытания ракет продолжатся, несмотря на международное давление и усиление напряженности с США.

Источник: korrespondent.net