СМИ: Одна из ракет Северной Кореи упала на город

Испытание баллистической ракеты в Северной Корее 29 апреля 2017 года закончилось падением ее обломков на населенный пункт, сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.
По информации издания, ракета среднего радиуса действия Хвасон-12 упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен "серьезный ущерб" промышленным и сельскохозяйственным строениям.
Источник отмечает, что ракета находилась в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров.
EXCLUSIVE: When a North Korean Missile Accidentally Hit a North Korean City https://t.co/zjOXkfwruS pic.twitter.com/9Zsvj515ug— The Diplomat (@Diplomat_APAC) 3 января 2018 г.
Источник: korrespondent.net