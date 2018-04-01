В США появилась книга о жизни Трампа в Белом доме

Книга журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" поступит в проажу в США 9 января. В ней содержатся подробности жизни американского лидера и его отношений с родными и подчиненными. Выдержки из нее появились в журнале New York Magazine.

Журналист утверждает, что председатель Национального экономического совета Гэри Кон в письме назвал Трампа "идиотом в окружении клоунов".

"Это хуже, чем вы можете представить. Идиот в окружении клоунов. Трамп ничего не читает − ни одностраничных докладов, ни коротких справок. Он заканчивает переговоры с мировыми лидерами на полпути, просто потому что устал", − указано в тексте.

По информации Вулффа, один из союзников Трампа медиамагнат Руперт Мердок после телефонного разговора с президентом на тему ужесточения визового режима с рядом стран назвал американского лидера "чертовым идиотом".

Также, по словам автора, Трамп заявил ныне покойному бизнесмену Роджеру Эйлсу, что его предвыборная кампания превзошла все ожидания и предполагаемое поражение станет для него победой. При этом Меланья Трамп вовсе не желала становиться первой леди и была в ужасе при мысли о возможном президентстве мужа.

Журналист заявил, что американский лидер боится отравления и запрещает обслуге касаться его зубной щетки. Он предпочитает еду из Макдональдса, а после инугурации установил в своей комнате в Белом доме три телевизора.

В книге сказано, что дочь Трампа Иванка хотела бы стать первой женщиной-президентом США. Вместе с мужем Джаредом Кушнером она вошла в состав президентской администрации, в надежде, что в будущем этот опыт поможет ей занять пост президента.

В Белом доме уже опровергли содержание книги, назвав ее "таблоидным чтивом".

Ранее Трамп резко раскритиковал своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, который давал комментарии автору книги.

Источник: korrespondent.net