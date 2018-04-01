В зоне АТО пять обстрелов, потерь нет – штаб

За минувшие сутки подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции сил АТО. При этом вторая половина дня прошла без нарушений режима прекращения огня, ни один боец ВСУ не пострадал, сообщает в четверг, 4 января, пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 15.30, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", – говорится в сводке штаба.

В первой половине дня противник пять раз нарушил перемирие на Донецком направлении. Из минометов 82-мм калибра вели огонь по укреплениях сил АТО вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение применились у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия обстреливалось Широкино. Огонь в ответ не открывался.

Военные также отметили, что за прошедшие сутки сепаратисты активизировали воздушную разведку. Дроны, запрещенные Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 2 января сепаратисты осуществили шесть обстрелов позиций сил АТО. Тогда двое военнослужащих получили легкие ранения.

Источник: korrespondent.net