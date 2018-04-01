04 января 2018, четверг, 09:57
+2°C
Завтра +3°C
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,38
04. 01. 2018

В зоне АТО пять обстрелов, потерь нет – штаб

За минувшие сутки подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции сил АТО. При этом вторая половина дня прошла без нарушений режима прекращения огня, ни один боец ВСУ не пострадал, сообщает в четверг, 4 января, пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 15.30, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", – говорится в сводке штаба.

В первой половине дня противник пять раз нарушил перемирие на Донецком направлении. Из минометов 82-мм калибра вели огонь по укреплениях сил АТО вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение применились у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия обстреливалось Широкино. Огонь в ответ не открывался.

Военные также отметили, что за прошедшие сутки сепаратисты активизировали воздушную разведку. Дроны, запрещенные Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 2 января сепаратисты осуществили шесть обстрелов позиций сил АТО. Тогда двое военнослужащих получили легкие ранения.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Лорд - слуге:

- Том, мне нужна горячая ванна!

- Уже вылезаю, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.