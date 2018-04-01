Итоги 3.12: Поддержка Чехии, новый нефтяной рекорд

Военные заявили о прекращении протестов в Иране

В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили о прекращении антиправительственных акций.

Командующий корпусом генерал Мухаммед Али Джафари отметил, что протесты превратились в очаги смуты и беспорядков и обвинил в происходящем США, Израиль, а также Саудовскую Аравию.

Полиция назвала причины убийства правозащитницы Ноздровской

Найденная мертвой правозащитница Ирина Ноздровская, по предварительным данным экспертизы ее тела, умерла насильственной смертью.

Корреспонден.net собрал главную информацию о резонансном убийстве женщины.

В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита

В Николаеве зарегистрировали 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе у шести детей.

По словам главного санитарного врача области Александра Игнатенко, согласно ряду заключений, причиной заболевания стала вода из пунктов разлива. Всего было зафиксировано четыре очага заболевания.

Глава МИД Украины обсудил с немецким коллегой конфликт на Донбассе

На совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня на Донбассе нет, а СММ ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию в ОРДЛО из-за дестабилизирующих действий России.

В СБУ подтвердили задержание участника АТО в Москве

Служба безопасности Украины подтверждила задержание участника антитеррористической операции Олега Негоды в Москве.

"Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам", − отметили в ведомстве.

Цена нефти Brent побила очередной рекорд

Стоимость нефти марки Brent превысила 68 долларов за баррель впервые с мая 2015 года.

Эксперты отметили, что цены на нефть растут на ожиданиях снижения запасов в США, а также из-за политической напряженности в Иране.

Чехия заявила о полной поддержке Украины

К 25-летию установления дипотношений с Украиной Чехия сделала заявление, в котором отметила поддержку целостности и независимости нашей страны, а также стремлений Киева к евроинтеграции.

Суд отклонил иск Саакашвили к миграционной службе

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты.

Представители защиты политика заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.

Источник: korrespondent.net