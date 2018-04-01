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04. 01. 2018

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В южной части Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземный толчок произошел в районе островов Идзу к югу от острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 2 января в Македонии произошла серия землетрясений магнитудой 4,8 балла. Толчки ощущались также в Греции и Болгарии. Они вызвали среди населения и нанесли урон домам.

За три месяца в Мексике зафиксировали около 13 тысяч землетрясений

Источник: korrespondent.net

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