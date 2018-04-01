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04. 01. 2018

Австралия разрешила экспорт медицинской марихуаны

Власти Австралии приняли решение легализовать экспорт медицинской марихуаны для производителей. Об этом сообщает Courier Mail со ссылкой на министра здравоохранения Грега Ханта.

"Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта", – сказал Хант.

 По его словам, "разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше".

Отметим, что употребление медицинской марихуаны в Австралии было легализовано в 2016 году.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2017 года Дания легализовала марихуану в медицинских целях. Новые правила будут действовать четыре года.

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Источник: korrespondent.net

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