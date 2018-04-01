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04. 01. 2018

Климкин: Легитимность выборов в РФ сомнительна

Результаты будущих выборов президента России будут сомнительны с точки зрения легитимности. Это связано с планируемым голосованием на территории аннексированного Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который прошел на территории Крыма – это был осознанный шаг. Попытка организовать выборы на территории оккупированного Крыма делать их очень сомнительными с точки зрения их легитимности", – отметил глава МИД Украины.

.@PavloKlimkin: #Росія перенесла дату своїх виборів на річницю нелегального референдуму, який відбувся на території #Крим'у - це був свідомий крок. Спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить їх дуже сумнівними з точки зору їх легітимності. pic.twitter.com/CgNxGNRcFR

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 3 января 2018 г.

Как сообщал Корреспондент.net, российские власти перенесли выборы президента в 2018 году с 11 на 18 марта – официальную дату аннексии Крыма российскими войсками. Такое решение 15 декабря единогласно принял российский Совет Федерации.

Климкин пообещал достать Volkswagen и Adidas за торговлю в Крыму

Источник: korrespondent.net

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