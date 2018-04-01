Саудовская Аравия перерезала основную линию снабжения хуситов в Йемене

Силы арабская коалиции во главе с Саудовской Аравией перекрыла главную линию снабжения повстанцев-хуситов между городами Таиз и Ходейда в Йемене.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское агентство новостей WAM.
Как проинформировали в вооруженных силах ОАЭ, в ходе операции также были уничтожены несколько десятков хуситов.
Ранее в результате авиаудара арабской коалиции на западе Йемене погибли не менее 50 повстанцев-хуситов.
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре Саудовская Аравия неоднократно перехватывала ракеты хуситов.
Источник: korrespondent.net
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