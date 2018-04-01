04 января 2018, четверг, 19:51
+2°C
Завтра +3°C
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,39
04. 01. 2018

Из Латвии выдворяют российскую журналистку

Власти Латвии выдворяют корреспондента Всероссийской государственной телерадиокомпании Ольгу Курлаеву. В течение 24 часов журналистка должна покинуть страну, сообщает Россия 24.

Указывается, что Курлаеву сочли угрозой национальной безопасности Латвии.

Ранее из страны был депортирован супруг журналистки, корреспондент телеканала ТВ Центр Анатолий Курлаев.

Напомним, в октябре 2017 года из Украины выдворили журналиста телеканала НТВ, а в августе выдворили журналистку Первого канала. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваш банк дает кредиты под честное слово?

- Без проблем...

- А если я не верну?

- Вам будет стыдно, когда предстанете пред Всевышним.

- Когда это ещё будет!...

- Вот, например, если пятого не вернете, шестого предстанете.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.