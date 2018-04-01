Из Латвии выдворяют российскую журналистку

Власти Латвии выдворяют корреспондента Всероссийской государственной телерадиокомпании Ольгу Курлаеву. В течение 24 часов журналистка должна покинуть страну, сообщает Россия 24.
Указывается, что Курлаеву сочли угрозой национальной безопасности Латвии.
Ранее из страны был депортирован супруг журналистки, корреспондент телеканала ТВ Центр Анатолий Курлаев.
Напомним, в октябре 2017 года из Украины выдворили журналиста телеканала НТВ, а в августе выдворили журналистку Первого канала.
Источник: korrespondent.net
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