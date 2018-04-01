Бюджет Калмыкии. В РФ оценили потери от обстрела авиабазы в Сирии

Совокупная стоимость якобы уничтоженных 31 декабря в Сирии самолетов равна годовому бюджету Республики Калмыкия. Об этом сообщил экс-министр экономики России Андрей Нечаев у себя в Twitter.

Как сообщили российские СМИ, в результате обстрела авиабазы Хмеймим были уничтожены семь самолетов — четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также пострадали более десяти военных.

Однако, Минобороны отрицает информацию о гибели машин, признав смерть двух военнослужащих в результате минометного обстрела.

Кроме того, 3 января Минобороны подтвердило, что 31 декабря в Сирии разбился российский вертолет Ми-24. В результате авиакатастрофы погибли два пилота. Еще один член экипажа — борттехник — находится в больнице.

Бюджет Калмыкии в 2017 году составил чуть более 9,1 миллиарда рублей.

Стоимость Су-35 для ВКС России составляет порядка двух миллиардов рублей за единицу. Истребители начали поступать в войска после 2009 года.

Серийное производство Су-24 было прекращено в 1993 году. По оценке Paul Mulcahy's Pages, сейчас стоимость бомбардировщика составляет 5,6 миллиона долларов (321 миллион рублей).

Ан-72 также перестали выпускаться в 1993 году. Paul Mulcahy's Pages оценивает стоимость транспортника в 3,1 миллиона долларов (178 миллионов рублей).

Таким образом, стоимость якобы уничтоженных самолетов можно оценить в 5,6 миллиарда рублей.

Источник: korrespondent.net