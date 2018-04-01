В Латвии КГБ-истов лишили статуса ветеранов Второй мировой войны

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон о статусе участника Второй мировой войны, согласно которому бывшие сотрудники КГБ, а также члены партии Гитлера лишаются соответствующего статуса. Об 4 января этом сообщает Delfi.

В соответствии с законом, статус участника Второй мировой войны будет присвоен гражданам Латвии, которые воевали в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

Вместе с тем, участниками Второй мировой войны не будут признаны также члены национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности этого режима.

Этот статус не будет присвоен также сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников их финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений.

Кроме того, статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие аналогичные преступления.

Как сообщалось, Сейм Латвии уравнял участников войны со стороны СССР и Германии.

Как сообщалось, латвийские правоохранители задержала мужчину, который пытался уехать для участия в вооруженном конфликте на Донбассе.

Источник: korrespondent.net