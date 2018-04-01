В ЮАР перевернулся поезд. Есть погибшие и раненые

В Южной Африке поезд сошел с рельс. В результате катастрофы погибли четыре человека, десятки раненых. Об этом сообщает Телеграф.
"Четверо погибших, десятки раненых в результате аварии поезда в Южной Африке", – говорится в сообщении.
Спасательная группа ER24 заявила, что около 100 человек пострадали.
"ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел инцидент с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", - сообщила служба в Twitter.
По информации южноафриканских СМИ, поезд и грузовик столкнулись, в результате чего часть поезда загорелась. Некоторые пассажиры сидят на обочине дороги с багажом.
Ранее в Испании пассажирский поезд врезался в заграждение.
Ранее под Киевом поезд протаранил авто.
Источник: korrespondent.net
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