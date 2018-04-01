В ЮАР перевернулся поезд. Есть погибшие и раненые

В Южной Африке поезд сошел с рельс. В результате катастрофы погибли четыре человека, десятки раненых. Об этом сообщает Телеграф.

"Четверо погибших, десятки раненых в результате аварии поезда в Южной Африке", – говорится в сообщении.

Спасательная группа ER24 заявила, что около 100 человек пострадали.

"ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел инцидент с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", - сообщила служба в Twitter.

По информации южноафриканских СМИ, поезд и грузовик столкнулись, в результате чего часть поезда загорелась. Некоторые пассажиры сидят на обочине дороги с багажом.

Ранее в Испании пассажирский поезд врезался в заграждение.

Ранее под Киевом поезд протаранил авто.

Источник: korrespondent.net