Серьезные потери. Обстрел российской базы в Сирии

Авиабазу России в Сирии Хмеймим в канун Нового года радикальные исламисты обстреляли из минометов, в результате чего погибли двое российских военных.

СМИ отмечают, что 31 декабря на авиабазе произошло одно из самых серьезных происшествий за все два года военной операции России в Сирии - уничтожено не менее семи самолета, десятки военнослужащих получили ранения.

Корреспондент.net разбирался, что произошло на российский авиабазе в Сирии.

Хмеймим под огнем исламистов

31 декабря 2017 года с наступлением темноты аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков, в результате обстрела двое военнослужащих погибли, сообщили в Минобороны РФ 4 января.

Ранее российские СМИ писали, что российская авиабаза Хмеймим в сирийской провинции Латакия подверглась минометному обстрелу радикальных исламистов.

Коммерсант со ссылкой на информацию из двух анонимных военно-дипломатических источников писал, что в результате нападения боевиков неназванной группировки на российской базе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

Путин 4.0. Военная риторика перед выборами

По неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих, пишет газета.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев подсчитал, что потери России на авиабазе сопоставимы с годовым бюджетом Калмыкии.

Однако Минобороны России отрицает информацию о материальных потерях в Хмеймиме.

"Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", - заявили в российском ведомстве.

За день до этой атаки Минобороны России сообщало об 11 случаях нарушения режима прекращения боевых действий в сирийских зонах деэскалации.

По информации специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки факты стрельбы были отмечены в провинциях Латакия и Алеппо.

Также стоит отметить, что 3 января Минобороны РФ сообщило, что 31 декабря в Сирии разбился российский Ми-24 - пилотировавшие его двое летчиков погибли. Катастрофу российские военные объяснили техническими неполадками.

Боевики обошли российскую ПВО

Общая ситуация в сирийских зонах деэскалации конфликта расценивается сторонами как стабильная.

В конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия начала формировать постоянную группировку на военных базах в Хмеймиме и Тартусе.

Как отмечает Коммерсант, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме.

Примечательно, что еще 7 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской не исключал появления отдельных диверсионных групп боевиков "Исламского государства" на освобожденной территории в Сирии.

Шойгу также заявлял, что у российской группировки в Сирии надежная противовоздушная оборона (ПВО).

"Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме", - говорил глава российского военного ведомства.

Падение ИГИЛ. Россия и Америка спорят, кто победил

Шойгу также говорил, что зенитные комплексы Панцирь-С1, стоящие на вооружении российской армии, перехватили и уничтожили "16 беспилотных летательных аппаратов, 53 снаряда реактивных систем залпового огня".

Сообщается, что 28 декабря Панцирь-С1 отразили внезапную ракетную атаку террористов на Хмеймим.

Боевики, предположительно, находились в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Ракеты были выпущены из района населенного пункта Бдама - сразу три ракеты пошли в сторону аэродрома ВКС РФ.

Одна из них упала и взорвалась, не долетев до Хмеймима - возле города Джабла. Две другие ракеты были сбиты зенитным комплексом на подлете к авиабазе.

Сразу же после атаки в воздух по тревоге были подняты российские вертолеты - они начали патрулировать район, из которого был произведен запуск ракет.

Выход России из Сирии

Президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российских сил и средств из Сирии 11 декабря.

Тогда он посетил Хмеймим, где поблагодарил военных за "блестящее выполнение своих задач", отметив, что Сирия сохранена как суверенное и независимое государство, а в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Cмотрите фотогалерею: Серьезные потери. Обстрел российской базы в Сирии

Накануне министр обороны России заявил о полном разгроме "Исламского государства" в Сирии.

Спустя 11 дней Шойгу доложил президенту России, что в места постоянного базирования в РФ из Сирии вернулись 36 самолетов и четыре вертолета, шесть бомбардировщиков Ту-22, а 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в РФ морским путем.

Трамп пролетает. Как Путин овладевает Сирией

Отметим, что количество потерь официальных российских вооруженных сил в Сирии после 31 декабря выросло до 47 человек. Бойцы частных военных компаний из России, погибшие в Сирии, о которых сообщали СМИ, не учитывались.

В начале августа 2017 года агентство Reuters опубликовало расследование, в котором подсчитало, что с начала российского вмешательства в 2015 году в Сирии погибли минимум 76 граждан России. С тех пор эта цифра выросла.

Источник: korrespondent.net