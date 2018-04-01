Сотрудникам Белого дома запретили использовать личные смартфоны

В Белом доме запретят всем сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле, где располагается администрация президента США Дональда Трампа.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, собщает Интерфакс-Украина.

"Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому начиная со следующей недели в Западном крыле более не разрешается использовать личные устройства - ни гостям, ни персоналу", - говорится в сообщении.

Сотрудники смогут продолжить работу на служебных устройствах. Однако, по данным агентства Bloomberg, служащие обеспокоены тем, что в случае необходимости дети и другие члены семьи не смогут с ними связаться.

Запрета потребовал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли из соображений безопасности: к беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много устройств, при этом личные смартфоны недостаточно защищены от взлома, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Трамп ранее неоднократно жаловался в СМИ на утечки информации. Однако на этот раз в президентском аппарате утверждают, что решение не связано с утечками.

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Как сообщалось, Белый дом наводнили мыши и тараканы.

Источник: korrespondent.net