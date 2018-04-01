Российские реактивные самолеты сбросили на жилой район к востоку от Дамаска бомбы, от которых погибло по крайней мере 30 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию наблюдателей и представителей гражданской обороны.

По меньшей мере четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраба в Южной Гуте, в результате бомбового удара погибли около 20 человек и ранены более 40. По данным наблюдателей, среди погибших - 11 женщин и детей.

В другом месте в Восточной Гуте, последнем крупном анклаве повстанцев близ Дамаска, по меньшей мере 10 человек погибли во время воздушных ударов.

При поддержке российских авиаударов сирийские правительственные силы в последние месяцы активизировали военные операции в Восточной Гуте.

Ранее СМИ сообщали о нападении на авиабаза РФ в Сирии.

Позже потери от обстрела авиабазы сопоставили с бюджетом Калмыкии.

Источник: korrespondent.net