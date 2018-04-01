Атака на российскую авиабазу: появились фото с последствиями обстрела

Российский военный журналист Роман Сапоньков опубликовал на своей странице Вконтакте, несколько фотографий из, как он утверждает, российской авиабазы в Хмеймим.

По его словам пострадало 13 единиц техники.

"Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8. Два Су-24 и Су-35С ввели в действие", - говорится в сообщении Сапонькова.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что информация об уничтожении самолетов - фейк. Хотя смерть двух военных в ведомстве признали.

А экс-министр экономики России Андрей Нечаев сообщил, что совокупная стоимость якобы уничтоженных 31 декабря в Сирии самолетов равна годовому бюджету Республики Калмыкия.

Источник: korrespondent.net