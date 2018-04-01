УПЦ подала новые списки на обмен пленными с ЛДНР

Украинская православная церковь подала новые списки на обмен пленными с ЛДНР. Об этом в четверг, 4 января, во время встречи с матерями и женами освобожденных конце декабря пленных заявил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

"Мы подали новые списки со своими предложениями. Теперь эти списки будут рассматриваться, будут переговоры. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться. списки небольшие, человек 10 на 10 приблизительно мы подали. Если мы договоримся, то и этот этап не будет последним, будет еще продолжение", – заявил он.

Предстоятель попросил всех присутствующих помочь в этом деле и предоставить максимально точную информацию о тех военных, которые продолжают находиться в плену.

"Мы не будем останавливаться, пока всех не освободим", – добавил он.

Также предстоятель УПЦ отметил, что особо рад тому, что это знаменательное событие произошло накануне светлого праздника Рождества Христова, когда вся семья собирается вместе и "радуется священной события пришествия в мир Сына Божия".

Кроме того, митрополит Онуфрий выразил особую благодарность патриарху Кириллу, к которому "лично обращался много раз за помощью в этом вопросе".

"Процесс был не простой, однако был сдвинут с мертвой точки", – подчеркнул предстоятель.

Встреча с освобожденными пленными, а также их женами и матерями состоялась в резиденции предстоятеля УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Также на встрече присутствовали родственники воинов, которые все еще остаются в плену.

Напомним, накануне в Министерстве юстиции Украины рассказали о подготовке к новому обмену пленными.

Ранее сообщалось, что 27 декабря состоялся обмен пленными с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Источник: korrespondent.net