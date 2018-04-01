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04. 01. 2018

В Украине разработали новый реактивный гранатомет

Специалисты конструкторского бюро Луч завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Об этом в четверг, 4 января, пишет Народная армия.

Отмечается, что гранатомет заменит советский реактивный пехотный огнемет Рысь, который в 2014 году был снят с вооружения, потому что истек срок хранения смеси.

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона.

Главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

Cмотрите фотогалерею: В Украине разработали новый реактивный гранатомет

 

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Польша разработали ракетную систему.

Источник: korrespondent.net

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