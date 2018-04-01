Как прийти в себя после праздников: ванна с молоком и монодиета

Не единичны случаи, когда новогодние и рождественские праздники оборачиваются сплошной чрезвычайной ситуацией. Статистика обращений за помощью к медикам, пожарным и полицейским в праздничные дни с каждым годом только растет.

Отравления

Еда

Опасности новогоднего стола (фото: sakhatoday.ru)

Травмы, отравления, ограбления и пожары - главные опасности, которые поджидают празднующих. Как их избежать и привести себя в порядок после затяжных январских праздников - в материале

К праздничным застольям в нашей стране привыкли готовиться особенно тщательно, столы ломятся от количества и разнообразия блюд. Чревоугодие в Новый год чревато как минимум несварением, также может воспалиться поджелудочная железа, обостряются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Как избежать отравления прийти в себя после празднования

Во избежания проблем с пищеварением, медики советуют не дожидаться праздничного застолья, целый день голодая. Это приведет к тому, что большой объем еды, которая попадет потом в желудок, станет причиной стресса для пищеварительной системы. Днем нужно полноценно есть, а за час до застолья легко перекусить.

На праздничном столе необходимо минимизировать количество блюд, заправленных майонезом. Начинать трапезу можно с легких овощных салатов, сырных и мясных нарезок. Насиловать желудок, пробуя кусочек или ложечку каждого блюда на столе, не стоит.

Чтобы не перегрузить пищеварительную систему, медики советуют употреблять препараты, улучшающие пищеварение.

На следующий день после застолья надо дать организму отдых и посидеть на очищающей монодиете. Самые действенные - кисломолочные продукты, коричневый рис и овощи.

Кроме того, из-за переедания (а также недосыпа и алкоголя) может пострадать кожа. Поэтому после праздников нам нужна двойная доза витамина С и Е, а также гиалуроновой кислоты, которая поможет увлажнить эпидермис. Фруктовые маски для лица (например, с использованием киви, апельсина, лимонного сока), сыворотки и пилинг просто необходимы.

Алкоголь

Алкогольное отравление в Новый год (Фото: РИА Новости)

В новогодние и рождественские праздники количество выпитого алгоголя бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Больницы бывают переполнены пациентами с алкогольной интоксикацией.

Как избежать

Алкогольные напитки нельзя смешивать, а если все-таки мешать, то в сторону повышения градуса.

Не пьют спиртные напитки на голодный желудок, а также не закусывая. До застолья выпивают несколько таблеток активированного угля.

Алкоголь не рекомендуют запивать газировкой.

Нейтрализовать негативное действие алкоголя поможет физическая активность, контрастный душ, а также употребление куриного бульона, кисломолочных продуктов, огуречного либо капустного рассола.

Чтобы очистить организм от алкоголя и токсинов, в течение дня-двух нужно выпивать по 1-2 стаканов минеральной воды с лимонным соком. Так очиститься кожа и освежится организм.

Расслабиться и восстановиться после праздников поможет ароматная ванна с добавлением морской соли, эфирных масел лаванды, цитрусовых.

Можно добавить в ванну 1,5 литра свежего коровьего молока - взбодрит и насытит кожу питательными веществами. Молоко следует выбрать с жирностью 3,5%, подогреть на плите, не доводя до кипения. Влить в ванную, наполовину наполненную теплой водой, затем долить воды до нужного уровня.

После молочных ванн принимать душ не нужно. Достаточно промокнуть кожу полотенцем и можно считать, что нежный крем на тело уже нанесен.

Травмы

Начиная с новогодней ночи, в травматологических отделениях больниц яблоку негде упасть. В первую очередь травматична любая пиротехника.

Опасны получением травмы и ночные прогулки заснеженными улицами. Часто выходят гулять не совсем трезвые люди с нарушенной координацией.

Травмы в Новый год (фото: delfi.lv)

Кроме того, под воздействием алкоголя у человека притупляются болевые ощущения, он не чувствует переохлаждения.

Нередко травмируются глаза: у детей от искры бенгальского огня, у взрослых - от пробки из-под шампанского.

Как избежать

Когда планируется прогулка, то идут на нее в соответствующей обуви и одежде. А если случилось падение и есть подозрение на вывих или перелом, то конечность обездвиживают и посещают травмпункт.

В вашей личной аптечке должны быть бинты, пластырь, дезинфицирующие средства, мазь от ожогов.

Грабители

Риск ограбления в Новый год возрастает (фото: кадр из фильма Один дома)

Пользуясь пониженной концентрацией людей во время новогодних праздников, преступники заметно оживляются. Например, телефонные аферисты посылают сообщения якобы от банков о блокировании карточек. Другие мошенники грабят жилища, тщательно изучив перед этим распорядок дня хозяев и узнав, что на праздники дом будет пуст.

Как избежать

О том, что дома в новогодние праздники никого не будет, лучше не сообщать посторонним.

Стоит договориться с соседями, которые будут навещать квартиру: поливать цветы, кормить и выгуливать домашнего любимца, забирать почту.

Идеальный вариант - поставить квартиру под охрану.

Пожары

Перспектива возникновения пожара, причиной которого стало живое новогоднее дерево, сохраняется вплоть до выброса елок и сворачивания гирлянд. Загореться может елка, которую еще до продажи обработали специальными химикатами, чувствительными к огню. Благодаря им дерево долго остается свежим, но достаточно маленькой искры - и пожара не избежать.

Пожар на Новый год из-за елки (Фото: скриншот)

В США даже сняли видео, как сухая елка за минуту может сжечь квартиру.

Также причиной пожара не редко становятся сухие ветки. Секундное замыкание лампочек, украшающих елку, или искры от бенгальских огней, и дерево вспыхнет, как спичка.

Загореться может елка, которую украшают зажженными свечами.

Чудесные гирлянды неизвестного происхождения часто неустойчивы к возгоранию, поскольку не покрыты специальным огнезащитным составом. Кроме того, не все гирлянды предназначены для наружнего использования, а только внутреннего.

Незаменимые спутники празднования зимой - петарды, бенгальские огни и фейерверки.

Опасность бенгальских огне на Новый год (фото: season-hoztorg.com.ua)

Самыми безопасными из этого списка ошибочно считают бенгальские огни. Но искры от огоньков, попавшие на синтетическую одежду, бывают в несколько раз опасней пламени от костра.

Несут опасность возникновения пожара с последующими ожогами рук и игры с петардами. Люди покупают продукцию сомнительного качества, которая взрываются в руках.

Множественные искры от фейерверков - на вершине списка пожароопасных средств. Зажигать салют стоит на открытой местности, вдали от домов и людей. У качественного товара всегда есть инструкция по эксплуатации.

В Ивано-Франковске Студентку тяжело ранило петардой на открытии елки

Как избежать

Покупать пиротехнику надо только у продавцов, которые владеют сертификатами качества на продукцию. У пиротехники есть срок годности, по истечению которого использовать товар запрещено.

Специалисты советуют постоянно увлажнять дерево, например, обрызгивая ветки водой.

Чтобы гирлянда не стала причиной пожара, перед использованием ее внимательно осматривают и неработающие лампочки заменяют на новые. Опасна гирлянда, где одновременно работает более 50 лампочек.

Пожарная опасность на Новый год (фото: remotvet.ru)

Цепляя гирлянды на стену, лучше использовать клипсы, а не гвозди. Опасно располагать гирлянды вблизи окон и дверей.

Нельзя включать в одну розетку более трех гирлянд.

Уходя из дома хотя бы на несколько минут, гирлянды необходимо выключить.

Источник: korrespondent.net