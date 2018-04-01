04 января 2018, четверг, 22:21
+2°C
Завтра +3°C
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,39
04. 01. 2018

В Мариуполе женщина стреляла по окнам жилого дома

В Мариуполе патрульные задержали женщину, которая стреляла по окнам жилого дома. Об этом в четверг, 4 января, сообщает пресс-центр полиции в Донецкой области.

"В 10:00 экипаж получил сообщение о стрельбе, в котором говорилось, что неизвестная женщина стреляет по окнам из пневматического оружия. Когда полиция прибыла на место, заявительница показала разбитые окна, в доме находились испуганные дети", – говорится в сообщении.

В ходе розыскных действий похожую по описанию женщину увидели в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя жительница города.

Во время проверки у нее нашли пистолет и патроны к нему.

Женщину передали следователям Приморского отделения полиции.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе женщина стреляла по окнам жилого дома

Напомним, ранее в Киеве мужчине пришлось отстреливаться от соседей, которые кинулись его избивать.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваш банк дает кредиты под честное слово?

- Без проблем...

- А если я не верну?

- Вам будет стыдно, когда предстанете пред Всевышним.

- Когда это ещё будет!...

- Вот, например, если пятого не вернете, шестого предстанете.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.