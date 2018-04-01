В Мариуполе патрульные задержали женщину, которая стреляла по окнам жилого дома. Об этом в четверг, 4 января, сообщает пресс-центр полиции в Донецкой области.

"В 10:00 экипаж получил сообщение о стрельбе, в котором говорилось, что неизвестная женщина стреляет по окнам из пневматического оружия. Когда полиция прибыла на место, заявительница показала разбитые окна, в доме находились испуганные дети", – говорится в сообщении.

В ходе розыскных действий похожую по описанию женщину увидели в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя жительница города.

Во время проверки у нее нашли пистолет и патроны к нему.

Женщину передали следователям Приморского отделения полиции.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе женщина стреляла по окнам жилого дома

Напомним, ранее в Киеве мужчине пришлось отстреливаться от соседей, которые кинулись его избивать.

Источник: korrespondent.net