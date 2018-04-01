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04. 01. 2018

Во Флориде впервые за почти 29 лет выпал снег

В самом южном американском штате Флорида впервые за почти 29 лет выпал снег. Об этом в четверг, 4 декабря, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Джорджии, Вирджинии и Северной Каролине уже объявили чрезвычайное положение. Метель повредила линии электропередач, десятки тысяч американцев находятся без света в домах. В сотнях школ отменили занятия.

Людей призывают отказаться от путешествий, потому что дороги скользкие, хотя на них уже высыпали тысячи тонн соли.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобританию засыпало снегом.

Источник: korrespondent.net

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