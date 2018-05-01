США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов США внесло в санкционный список еще пять иранских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.

В список попали исследовательский центр Shahid Eslami, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries. Против этих компаний введены «вторичный санкции».

Кроме того, в санкционный список внесены три человека за причастность к терроризму.



В ходе протестов в Иране погибли более 20 человек

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что происходящие в Иране антиправительственные протесты вынуждают США изменить политику в отношении этой страны.

Источник: korrespondent.net