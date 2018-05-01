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05. 01. 2018

США приостанавливают финансовую помощь Пакистану

 
США приостанавливают финансовую помощь в сфере безопасности Пакистану до тех пор, пока Исламабад "не начнет предпринимать меры в отношении Талибана". Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге в четверг, 4 января.

"Мы можем подтвердить, что мы приостанавливаем помощь в сфере безопасности Пакистану, пока пакистанское правительство не начнет предпринимать меры в отношении группировок, в том числе афганского Талибана", – сказала Нойерт.

При этом она не уточнила, о какой сумме идет речь.

МИД Пакистана вызвал американского посла − СМИ

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана. 

Источник: korrespondent.net

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