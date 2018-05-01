США приостанавливают финансовую помощь Пакистану

"Мы можем подтвердить, что мы приостанавливаем помощь в сфере безопасности Пакистану, пока пакистанское правительство не начнет предпринимать меры в отношении группировок, в том числе афганского Талибана", – сказала Нойерт.
При этом она не уточнила, о какой сумме идет речь.
МИД Пакистана вызвал американского посла − СМИ
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана.
Источник: korrespondent.net
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