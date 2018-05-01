Трамп требует ужесточить правила въезда мигрантов в США

Президент США Дональд Трамп потребовал ужесточить правила въезда иммигрантов в страну, сообщает пресс-служба Белого дома.

По мнению американского лидера, нужно разработать план иммиграционной реформы, который бы "отвечал интересам рабочих и семей США, а также нормам безопасности". Трамп заявил, что действующая иммиграционная система "подводит американцев".

"Цепная иммиграция – это просто катастрофа, угрожающая нашей безопасности и экономике и открывающая двери для террористов. Точно так же и визовая лотерея вредит нашей экономике и безопасности", – сказал президент США.



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Напомним, ранее американский суд частично снял введенный Трампом запрет на въезд в США для беженцев из стран, чье население преимущественно составляют мусульмане.

Источник: korrespondent.net