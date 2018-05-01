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05. 01. 2018

ФБР проводит расследование против фонда Клинтон

 
Министерство юстиции США приступило к новому расследованию, в ходе которого планируется установить, участвовал ли фонд семьи Клинтон в каких-либо политических или других незаконных действиях, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря, пишет The Hill.
 
Расследование проводят сотрудники ФБР из штата Арканзас, где был основан фонд. Они опросили в прошлом месяце по меньшей мере одного свидетеля.
 
По словам сотрудников правоохранительных органов, в ближайшие недели ожидается дополнительная деятельность.

Клинтон имела доступ к секретной информации во время выборов - сенатор
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее сторонников в связях с Россией.

Источник: korrespondent.net

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