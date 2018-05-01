В штате Халиско на северо-западе Мексики в пятницу, 5 января, микроавтобус перевернулся на мосту и упал в небольшое водохранилище.Об этом в соцсети Twitter сообщила местная служба гражданской обороны.
По данным полиции, автобус упал с моста в водоем на 13 км трассы между городами Аутлан и Эль-Грульо. Внутри транспортного средства находились рабочие.
В результате ДТП девять человек погибли, еще семь получили ранения.
Cмотрите фотогалерею: В Мексике микроавтобус слетел с моста в водоем
Напомним, ранее в Перу автобус рухнул про пропасть, погибли более 20 человек.
Источник: korrespondent.net
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