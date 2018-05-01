Сутки в АТО: один боец травмирован

За прошедшие сутки, 4 января, сепаратисты два раза нарушили перемирие, в результате чего 1 военнослужащий ВСУ получил ранение. Об этом в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и применяют вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Впервые за последние трое суток нарушен режим перемирия на луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120 мм сепаратисты выпустили по оборонным укреплениям сил АТО возле Луганского", – говорится в заявлении.

На донецком направлении, в светлое время суток, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120 мм минометов возле Верхнеторецкого.

Напомним, ранее сообщалось, что сепаратисты 4 января обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на подступах к Верхнеторецкому на донецком направлении из минометов калибра 120 миллиметров, выпустив четыре мины.

Источник: korrespondent.net