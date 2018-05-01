Более 60 крымских татар лишены свободы в Крыму – Чубаров

В Крыму усиливается давление на крымских татар. Об этом в четверг, 4 января, в интервью 5 каналу заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму – таких людей больше 60. И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы. Их уже несколько сотен ", – подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что количество детей, оставшихся без родителей, так как те пребывают за решеткой, уже превысило сотню.

"Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи", – сказал Чубаров.

Напомним, Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине констатирует, что с 16 августа по 15 ноября 2017 года были арестованы 49 крымских татар.

Источник: korrespondent.net