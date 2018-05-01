05 января 2018, пятница, 19:57
+3°C
Завтра +5°C
+3°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,4
05. 01. 2018

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в Кабуле

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле в четверг, 4 января, в результате которого погибли 11 человек и 25 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Заявление террористов появилось в их информационном агентстве Amaq, в котором говорилось, что ИГИЛ несет ответственность. В Министерстве здравоохранения уточнили, что от взрыва погибли 11 человек, еще 25 были ранены и доставлены в больницу. 

По предварительной версии, террорист был в полицейской или военной форме. Он обратился к сотрудникам службы безопасности и взорвал жилет.

Напомним, в афганской столице Кабуле смертник атаковал полицейских.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

И только когда Золотую рыбку вываляли в муке, она поняла намек и быстро согласилась выполнить еще пару-тройку желаний.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.