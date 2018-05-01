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05. 01. 2018

В Болгарии сепаратисты требуют отделения трех регионов

На северо-западе Болгарии сепаратисты собираются провести референдум об отделении трех регионов - Видин, Враца и Монтана. После обретения независимости они планируют присоединиться к Румынии. Об этом сообщает болгарский канал Нова.

Организатор акции протеста и инициатор сбора подписей Борис Каменов рассказал, что одной из причин такой инициативы является высокий уровень коррупции. Отвечая на вопрос, почему северо-западные регионы хотят стать частью Румынии, Каменов заявил, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее чем болгарская.

"Их судебная система гораздо демократичнее и реформированей", - сказал он.

"На северо-западе мы, как известно, являются бойцами", - отметил он, напомнив, что местное население организовало восстание против Османской империи.

Также местные сепаратисты заявили, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в другие области в поисках работы.

Борис Каменов сообщил, что как только эти регионы получат независимость от Болгарии, они обратятся к Румынии с предложением о присоединении.

Ранее президент Болгарии наложил вето на антикоррупционный закон.

Напомним, премьер Болгарии выступил за снятие санкций с РФ.

Источник: korrespondent.net

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