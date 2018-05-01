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05. 01. 2018

В Финляндии пилот самолета погиб от удара дверью

В Финляндии в аэропорту Киттиля из-за несчастного случая погиб пилот частного самолета Gulfstream G150, который вез пассажиров из Москвы. Об этом в четверг, 4 января, сообщила Ilta-Sanomat.

"Небольшой 20-местный самолет готовился ко взлету, и капитан заходил в кабину. Входная дверь ударила по нему таким образом, что он скончался на месте", – говорится в сообщении полиции.

Реанимировать пилота не удалось.

В момент происшествия, кроме капитана, на борту самолета никого не было. Погибшим оказался 50-летний гражданин Германии.

Напомним, ранее в аэропорту Канзас-Сити в штате Миссури пассажир напал на пилота после конфликта, начавшегося на борту лайнера.

Источник: korrespondent.net

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