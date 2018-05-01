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05. 01. 2018

В Молдове суд разрешил обойти вето президента на запрет российских программ

Конституционный суд Молдовы разрешил парламенту обойти президентское вето на закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Об этом в пятницу, 5 января, пишет Коммерсант.

Такое решение судьи КС вынесли в ответ на запрос депутата от правящей Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу.

Напомним, в декабре парламент Молдовы большинством голосов принял закон о запрете ретрансляции на территории страны пропагандистских программ российских телевизионных каналов. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет закон.

Источник: korrespondent.net

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