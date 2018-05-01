Мальчик на Багамах чудом спасся от четырех акул

На Багамских островах ребенок избежал нападения сразу четырех акул благодаря тому, что их заметил владелец дрона. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах, записанных с высоты, видно, как ребенок забежал в воду и поплыл в сторону четырех акул. Хищники направлялись прямо ему навстречу и уже через несколько секунд оказались совсем близко.

Владелец дрона, который находился неподалеку, заметив опасность, сразу окликнул мальчика.

Ребенок выбежал на берег буквально в последний момент.

По информации издания, мальчик не получил травм.

Напомним, ранее сообщалось, что австралийский серфер проплыл прямо над акулой во время попытки поймать волну.

Источник: korrespondent.net