Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы. За что

Бывший президент Грузии, а ныне украинский политик, Михаил Саакашвили признан виновным в злостном превышении полномочий на посту главы государства и заочно приговорен Тбилисским городским судом к трем годам заключения, говорится в сообщении грузинской прокуратуры.

Саакашвили также ограничен сроком на один год и пять месяцев в праве занимать государственные должности.

По мнению прокуратуры и суда, злостное превышение президентом служебных полномочий заключалось в помиловании высокопоставленных чиновников полиции в 2008 году.

Те были осуждены за похищение сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.

В сообщении прокуратуры отмечается, что Саакашвили знал о том, что к убийству Гиргвлиани были причастны высокопоставленные чиновники МВД.

СМИ сообщают, что прокурора освистали в здании суда. Будет ли адвокат обжаловать решение инстанции, пока не известно.

Сам Саакашвили в Facebook написал, что считает вердикт незаконным.

"Приговор" грузинского суда, который находится под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома [бывшего премьер-министра страны Бидзины] Иванишвили, в отношении меня полностью незаконен и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", - считает Саакашвили.

То, что его судят за использование права на помилование, по мнению экс-президента, говорит о политическом характере дела, а также о том, что новые власти страны за пять лет не нашли более существенного компромата.

Саакашвили считает, что украинские и грузинские "олигархические" власти действуютт в координации и назвал себя "лидером борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа".

Саакашвили помиловал убийц

Как установил суд, Михаил Саакашвили еще до приговора в 2006 году обещал офицерам МВД Грузии Михаилу Бибилуридзе, Геронтию Алании, Автандилу Апциаури и Александру Гачаве помилование в обход уполномоченной на это комиссии.

Скорая свобода полицейским была обещена в обмен на молчание о том, что приказ о похищении и избиении Сандро Гиргвлиани - молодой человек сбежал, упал в овраг и умер - поступил от высшего руководства МВД и ближайшего окружения самого президента.

В последних числах января 2006 года 28-летний Гиргвлиани вместе со своим другом Леваном Бухаидзе посетил кафе Шарден-бар в центре Тбилиси.

В баре в том момент были руководитель Департамента конституционной безопасности МВД Дата Ахалаия, его заместитель Олег Мельников, начальник Генеральной инспекции МВД Василий Санодзе, начальник Службы по общественным связям МВД Гурам Донадзе, супруга министра внутренних дел Тако Салакаия, а также знакомая Сандро Гиргвлиани - Тамара Майсурадзе.

Вскоре в ходе разговора у Гирвглиани с Донадзе произошла ссора. В тот же день тело Гиргвлиани было обнаружено в поселке Окрокана (пригороде Тбилиси) с признаками насильственной смерти.

Дело получило широкий резонанс. 22 февраля 2006 года депутаты оппозиционных фракций Новые правые и Демократический фронт потребовали пригласить министра внутренних дел Вано Мерабишвили в парламент и освободить от должностей подозреваемых сотрудников МВД.

В ответ на это Мерабишвили заявил, что не собирается никого увольнять.

В начале марта были задержаны сотрудники Департамента конституционной безопасности Гиа Алания, Автандила Апциаури, Александра Качава и Михаила Бибилуридзе, которые признались, что 28 января похитили Сандро Гиргвлиани и увезли в лес, где начали его избивать.

Они утверждаюют, что Гиргвилиани сбежал, после чего "заблудился и упал в ущелье с 20-метровой высоты".

Саакашвили в Тбилисси во время президентства / EPA

Через несколько дней в столице и других городах Грузии тысячи автовладельцев несколько минут сигналили, протестуя против главый МВД и требую его отставки.

Через несколько часов Саакашвили в прямом эфире провел пресс-конференцию, назвав Мерабишвили "хорошим министром" и отказался увольнять его.

В мае мать убитого Ирина Энукидзе на пресс-конференции рассказала, что семье предложили "любые деньги" за молчание в ходе расследования и пригрозили силой.

В июле 2006 года обвиняемых в убийстве офицеров приговорили на сроки от семи до восьми лет заключения. Через три года они попали под условно-досрочное освобождение, после того, как решением президента Саакашвили им вдвое сократили срок наказания.

Семья Гиргвлиани, узнав об освобождении осужденных, подала иск в Европейский суд по правам человека, который в 2011 году обязал правительство Грузии выплатить семье 50 тысяч евро.

После смены власти в Грузии в 2012 году к ответственности привлекли экс-главу МВД, бывшего премьера Вано Мерабишвили и ряд других высокопоставленных лиц. Так, Мерабишвили приговорили к трем годам тюрьмы за фальсификацию данных в официальном документе.

Вскоре обвинение по статье "злоупотребление служебными полномочиями" было предъявлено и Саакашвили.

Он проходит в Грузии и по другим уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили.