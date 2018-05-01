Президента Молдовы отстранили от должности

Конституционный суд Молдовы 5 января уже в третий раз временно отстранил от должности президента Игоря Додона, сообщает Эспрессо.

Сообщается, что в этот раз решение приняли из-за его отказа подписать принятый парламентом закон по борьбе с российской пропагандой.

Запрос на отстранение от должности Додона подал депутат от Демократической партии Сергей Сырбу. В тексте просьбы он просил судей быстрее принять решение из-за возможной "конституционной блокировки, что может повлиять на работу законодательного органа".

Во время вынесения решения суд отметил, что президент не имеет права вето и он должен подписывать любой закон, даже если он считает этот закон неконституционным.

Впервые у Додона забрали часть полномочий в октябре. Тогда он дважды отклонил предложенную на должность министра обороны кандидатуру Эуджен Стурзы.

Второй раз Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Игоря Додона 2 января, когда он повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

Впоследствии стало известно, что на период назначения новых министров и вице-премьеров правительства обязанности президента страны временно будет исполнять спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

Источник: korrespondent.net