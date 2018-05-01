В Травневом и Гладосово восстановили электроснабжение

В поселках Травневое и Гладосово подключили к электросети после обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, после повреждения линий электропередач в результате обстрелов электроснабжение восстановили еще до Нового года. Первое подключение сделали 28 декабря.

"Но рашистским оркам, наверное, не нравится, что жизнь жителей, которые длительное время находились под их так называемой "властью", налаживается, и 2 января снайперы повредили изоляцию и перебили провода", – написал Жебривский в Facebook.

Он также добавил, что понадобилось несколько дней, чтобы добиться гарантий безопасности для бригады электриков.

В конце концов удалось заменить простреленное оборудование и восстановить электроснабжение в двух поселках.

"Уже второй день Травневое и Гладосово обходятся без генераторов", – резюмировал чиновник.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 4 января, в зоне АТО зафиксировали два вражских обстрела. Один боец ВСУ получил ранения.

Источник: korrespondent.net