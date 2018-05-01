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05. 01. 2018

В Дании нашли похищенную бутылку водки за миллион евро

В Дании обнаружили бутылку водки Руссо-Балт стоимостью 1,1 млн евро, которую неизвестный похитил ранее из бара в баре Café 33. Об этом сообщила городская полиция в Twitter.

Бутылку нашли на строительной площадке в Шарлоттенлунде к северу от Копенгагена. От комментариев полицейские отказались.

В комментарии изданию Ekstra Bladet владелец бара Бриан Ингеберг уточнил, что шестилитровая бутылка оказалась пустой, но он доволен тем, что она нашлась.

По информации СМИ, для изготовления бутылки Руссо-Балт использовались три килограмма золота, два килограмма серебря и драгоценные камни. Также она украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 января стало известно, что из Café 33 в Копенгагене украли бутылку водки стоимостью 1,1 млн евро. 

Источник: korrespondent.net

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