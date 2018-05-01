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05. 01. 2018

Во Флориде из-за похолодания начался "игуанопад"

Из-за резкого похолодания в американском штате Флорида ящерицы игуаны замерзают и падают с деревьев в оцепенении, сообщает USA Today.

"Не думайте, что они мертвы", – заявила сотрудница Комиссии по охране дикой природы Флориды Кристен Соммерс.

По ее словам, в случае обнаружения оцепеневшей игуаны, лучше ее не трогать. Отогревшись, ящерица может почувствовать угрозу и укусить "спасителя".

Также от похолодания страдают и морские черепахи. Они также впадают в оцепенение и плавают на поверхности воды. Биологи спасли уже не одну черепаху.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне во Флориде впервые за почти 30 лет выпал снег. Из-за резкого похолодания в США погибли около 20 человек.

Власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями.

Источник: korrespondent.net

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