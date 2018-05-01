Очередной "голый" протест устроила активистка движения Femen возле посольства США в Украине. В пятницу, 5 января, она забралась на стену с надписью американского посольства в Киеве.

На теле активистки была надпись "Mr Big button", что означает "мистер большая кнопка". А в руках – чемодан со словами "Nuclear Football" – "Ядерный футбол".

Так секстримистки отреагировали на "битву красных кнопок" между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер заявил, что ядерная кнопка США намного мощнее северокорейской.

Cмотрите фотогалерею: Активистка Femen в образе Трампа разделась возле посольства США

На своей официальной станице Femen обращают внимание на то, что необходимо "обуздать половую гигантоманию двух закомплексованных болванов. По их мнению, такое поведение "возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубины и гегемонии насильников".

Возле посольства США выступила та же активистка Femen, что недавно разделась в лагере Саакашвили

Активистка Femen разделась в Ватикане

Источник: korrespondent.net