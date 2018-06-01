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06. 01. 2018

В Израиле посадили на диету толстых ежей

 
В Израиле любители животных обнаружили на улице ежей, которые настолько растолстели, что не могли свернуться в клубок, сообщает Reuters.
 
Страдающих ожирением животных принесли в зоопарк и посадили на строгую диету.
 
Ветеринары считают, что ежики растолстели из-за того, что пристрастились к корму для бездомных собак и кошек, который люди часто оставляют возле дома.
 
Один из ежей, которому дали кличку Шерман, при поступлении в клинику весил 1,6 кг, что в два раза превышает норму. За два месяца он сбросил 120 граммов, соблюдая правильный рацион и двигательную активность.
 
Ожидается, что Шермана и других ежиков уже летом выпустят на волю.
 
 
В Шотландии спасли ежика, раздувшегося как шар
 
Ранее сообщалось, что в США благодаря ожирению собака спаслась от гибели во время нападения медведя.

Источник: korrespondent.net

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