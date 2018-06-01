В Израиле посадили на диету толстых ежей

В Израиле любители животных обнаружили на улице ежей, которые настолько растолстели, что не могли свернуться в клубок, сообщает Reuters.

Страдающих ожирением животных принесли в зоопарк и посадили на строгую диету.

Ветеринары считают, что ежики растолстели из-за того, что пристрастились к корму для бездомных собак и кошек, который люди часто оставляют возле дома.

Один из ежей, которому дали кличку Шерман, при поступлении в клинику весил 1,6 кг, что в два раза превышает норму. За два месяца он сбросил 120 граммов, соблюдая правильный рацион и двигательную активность.

Ожидается, что Шермана и других ежиков уже летом выпустят на волю.

В Шотландии спасли ежика, раздувшегося как шар

Р анее сообщалось, что в США благодаря ожирению собака спаслась от гибели во время нападения медведя.

Источник: korrespondent.net