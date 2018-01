Трамп назвал лживой скандальную книгу о Белом доме

Президент США Дональд Трамп обвинил в клевете журналиста Майкла Вулфа, который написал книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

"Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги. (Книга) полна лжи, искажений и несуществующих источников", − заявил американский лидер в Twitter.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!