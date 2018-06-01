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06. 01. 2018

В США обнародовали видео перехватов российских Су-30

ВВС США опубликовали видео сопровождения двух российских истребителей в международном воздушном пространстве Балтики.

Видео смонтировано из нескольких отрывков. На первом показано, как американских летчиков поднимают по тревоге в 2014 году на базе в Литве. 

Следующая часть показывает, как два американских истребителя F-15 поднимаются на перехват двух российских Су-30 вблизи Балтики 23 ноября.

"Перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов", − говорится в сообщении.

Третий отрывок показывает сопровождение двух Су-30 13 декабря.

Отмечается, что в обоих случаях на перехват российских самолетов поднимались пилоты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, базирующиеся на базе Лейкнхет в Великобритании.

Напомним, самолеты США участвуют в операциях НАТО по обеспечению контроля над воздушным пространством стран Балтии.

Ранее сообщалось, что 27 ноября в небе над Черным морем российский истребитель Су-30 совершил перехват американского самолета P-8 Poseidon. Пентагон назвал действия российской стороны небезопасными. 

В РФ на это заявили, что перехват самолета ВВС США помог американской стороне избежать международного скандала из-за нарушения российской границы.

Источник: korrespondent.net

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