06 января 2018, суббота, 08:23
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,4
06. 01. 2018

Иран обвинил США во вмешательстве в дела страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил в Совете Безопасности ООН о "долгой истории" вмешательства США во внутренние дела Исламской Республики.

"Будет упущением, если я также не напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана", − заявил Хошру.

Он указал, что вмешательство США в дела Ирана началось в 1953 году, и с того момента, в числе прочего, Вашингтон поддерживал попытки военных переворотов, вводил незаконные санкции, поддерживал режим Саддама Хуссейна.
 
Дипломат также предложил провести расследование, чтобы узнать, какие "иностранные элементы и агенты" разожгли насилие и нестабильность в Иране.

"Мы имеем бесспорные доказательства насилия в Иране со стороны горстки протестующих, в ряде случаев погибли и пострадали полицейские. Это было организовано и к этому подстрекали из-за границы", − отметил постпред.

Хошру подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и некоторые американские политики "поддерживали в его регионе насилие".
 
Дипломат также заявил, что решение США созвать Совбез из-за протестов в Иране является "злоупотреблением властью".

Напомним, Совет безопасности ООН 5 января по инициативе США провел заседание по Ирану.

Как сообщал Корреспондент.net, антиправительственные акции в Иране начались перед Новым годом. Демонстранты протестовали против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. По последним данным, в ходе протестов погибли более 20 человек. 

В Исламской Республике заявили, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

И только когда Золотую рыбку вываляли в муке, она поняла намек и быстро согласилась выполнить еще пару-тройку желаний.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.