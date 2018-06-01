США изменят закон о ядерной сделке с Ираном

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью Associated Press, что Вашингтон примет специальный закон, предусматривающий изменения в соглашение с Ираном по атому, или же решение о выходе из соглашения по иранскому атому.
Он не исключил, что подобный закон будет принят уже на следующей неделе "или вскоре после этого".
В Госдепартаменте считают, что Вашингтону невыгодно выходить из соглашения, но можно попытаться "исправить" его, прописав дополнительные условия для Ирана задним числом в американском законе. Тегеран называет подобные действия нарушением соглашения.
Источник: korrespondent.net
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