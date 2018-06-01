США изменят закон о ядерной сделке с Ираном

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью Associated Press, что Вашингтон примет специальный закон, предусматривающий изменения в соглашение с Ираном по атому, или же решение о выходе из соглашения по иранскому атому.

"Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его", − отметил глава Госдепа.

Он не исключил, что подобный закон будет принят уже на следующей неделе "или вскоре после этого".

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с Конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. При этом американский лидер отметил, что если усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него. Трамп: Сделка по ядерной программе Ирана ужасна

В Госдепартаменте считают, что Вашингтону невыгодно выходить из соглашения, но можно попытаться "исправить" его, прописав дополнительные условия для Ирана задним числом в американском законе. Тегеран называет подобные действия нарушением соглашения.

Источник: korrespondent.net