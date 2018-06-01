США в ООН вынесли Ирану предупреждение

Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила власти Ирана на заседании Совета Безопасности ООН, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране, сообщает Интерфакс-Украина.
"Иранский режим сейчас "взят на карандаш": мир будет смотреть за тем, что вы делаете", − заявила Хейли.
Она подчеркнула, что "американцев ничто не остановит, они будут проявлять свою солидарность".
"Если основополагающие принципы нашей Организации хоть что-то означают, мы не будем пособничать в этом преступлении, а будем решать эту ситуацию", − отметила постпред.
Она также призвала Тегеран "прекратить цензурировать голос народа и восстановить доступ к Интернету".
Напомним, постпред Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил США в многолетней истории вмешательства во внутренние дела страны.
Напомним, 5 января Совбез ООН экстренно собрался из-за протестов в Иране, которые унесли жизни более 20 человек.
Источник: korrespondent.net
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