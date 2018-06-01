Габриэль: Россия, США и Китай не уважают ЕС

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью Der Spiegel, что США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без уважения, пишет РИА Новости.
Министр указал, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США.
Глава МИД ФРГ уверен, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике.
"В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным", − подчеркнул дипломат.
Ранее Габриэль заявил, что США утратили статус ведущей державы западного мира.
Источник: korrespondent.net