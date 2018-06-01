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06. 01. 2018

В США мужчина расстрелял свою семью и совершил самоубийство

В американском городе Санта-Кларита (округ Лос-Анджелес) в результате стрельбы погибли четыре человека, включая ребенка, сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Правоохранители сообщили, что, по предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.

Полиция обнаружила тела 5 января в центре дневного ухода за детьми, который был закрыт в связи с праздниками. Отмечается, что именно там работала погибшая женщина. 

Мотивы преступника не уточняются, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
 
В США из-за стрельбы в школе погибли три человека
 
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь 16-летний подросток из Нью-Джерси застрелил своих родителей, сестру и друга семьи, который гостил в доме.

Источник: korrespondent.net

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