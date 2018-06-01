В США мужчина расстрелял свою семью и совершил самоубийство

В американском городе Санта-Кларита (округ Лос-Анджелес) в результате стрельбы погибли четыре человека, включая ребенка, сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Правоохранители сообщили, что, по предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.

Полиция обнаружила тела 5 января в центре дневного ухода за детьми, который был закрыт в связи с праздниками. Отмечается, что именно там работала погибшая женщина.

Мотивы преступника не уточняются, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В США из-за стрельбы в школе погибли три человека Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь 16-летний подросток из Нью-Джерси застрелил своих родителей, сестру и друга семьи, который гостил в доме.

Источник: korrespondent.net